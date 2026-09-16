I giovani di Vannacci arrivano a Palma di Montechiaro, seconda giornata di gazebo di Futuro Nazionale

“Seconda giornata Gazebo organizzata sul territorio di Palma di Montechiaro con una straordinaria partecipazione ed entusiasmante risposta della comunità per il consolidamento del comitato costituente n. 1523 di Futuro Nazionale e la nascita del nuovo movimento Futuro Nazionale Giovani.” Lo si legge in un comunicato stampa del gruppo. Un enorme presenza di giovani ha dato vita a una giornata ricca di confronto politico, culturale e ideologico, una comunità partecipe e incuriosita che ha abbracciato con entusiasmo il nostro progetto per il territorio.Un vero e proprio risveglio generazionale che trasforma la passione politica in un motore di rigenerazione culturale, ponendo le basi per la nascita della classe dirigenziale del domani. Il coordinamento di Futuro Nazionale a Palma di Montechiaro guidato dall’ex vicesindaco Giuseppe Todaro e dal vice referente Alessandro Bellanti, insieme ai vertici del movimento giovanile Paolo Salvato, Flavio Cutaia e Giovanni Meli che si arricchisce ufficialmente delle energie dei nuovi membri: Gaetano Cammarata, Rosario Mancuso, Francesco Grassadonio, Gioacchino Salerno, Francesco Sallia, Luigi Cammarata, Luca Burgio, Aldo Bellanti, Giuseppe Balistreri, Salvatore Sacco, Giuseppe Milanese, Gabriele Giganti e Christian Genova.

Un gruppo coeso che non intende limitarsi ad amministrare, ma che punta a costruire una nuova classe politica consapevole, preparata e visceralmente legata alla propria terra. L’obiettivo è tracciare una visione ambiziosa ma solida, riscrivere il futuro economico della città puntando sul turismo e facendo del patrimonio storico, artistico e culturale il fulcro di un rilancio senza precedenti in modo da Trasformare Palma di Montechiaro in una delle mete turistiche ed esperienziali più attrattive, competitive e rinomate dell’intera Sicilia. Inoltre si cerca di puntare anche sulla Cultura dell’accoglienza: Strutturare una città aperta, dinamica e ospitale, capace di valorizzare le proprie ricchezze e farne una risorsa condivisa. Tra gli obiettivi del programma anche lo Stop all’emigrazione giovanile, cercando di offrire reali opportunità di crescita, riscatto e lavoro sul territorio, dimostrando che non è più necessario andare via per realizzare le proprie aspirazioni. Palma di Montechiaro smette di essere spettatrice del proprio destino e con l’energia di questa nuova generazione la città guarda al futuro con la certezza di poter occupare un posto di primo piano nel panorama turistico-culturale ed economico siciliano.

(Il contenuto dell’articolo è un comunicato stampa)