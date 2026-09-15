Enna

Tir abbatte illuminazione e danneggia galleria, chiusa temporaneamente la A19

Anas segnala che, a seguito dell'impatto del mezzo pesante, sono stati danneggiati anche alcuni elementi strutturali della galleria

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La A19 dallo svincolo di Enna verso Palermo è provvisoriamente chiuso a causa di un incidente stradale autonomo. I vigili del fuoco sono al lavoro nella galleria San Nicola per il danno provocato da un mezzo pesante alla struttura che sostiene l’impianto di illuminazione del tunnel. Il conducente del veicolo è rimasto illeso. Presenti la polizia stradale, l’Anas e il 118. Anas segnala che, a seguito dell’impatto del mezzo pesante, sono stati danneggiati anche alcuni elementi strutturali della galleria. 

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