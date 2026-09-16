In fiamme trattore di un pensionato a Naro, danni per 15 mila euro 

Si indaga su un incendio che nelle scorse ore ha danneggiato un trattore di proprietà di un pensionato di 79 anni. Il rogo è avvenuto in contrada Coscio di badia, nelle campagne di Naro. Il mezzo si trovava all’interno della proprietà dell’anziano. Il danno ammonterebbe a circa 15 mila euro. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Canicattì e i militari della stazione di Naro. Gli investigatori hanno avviato le indagini per accertare la natura dell’incendio. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella dolosa. Da un primo sopralluogo non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile. La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta.