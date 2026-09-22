Canicattì

Canicattì, messa a dimora la foglia in memoria del maresciallo Guazzelli

Alla cerimonia hanno preso parte i vertici provinciali delle istituzioni civili, militari e delle forze dell'ordine, oltre a numerose delegazioni di studenti del territorio.

Pubblicato 48 minuti fa
Da Redazione



È stata ufficialmente scoperta e messa a dimora la foglia della memoria dedicata al maresciallo dei Carabinieri Giuliano Guazzelli all’interno del Giardino dei Giusti presso la villa comunale di Canicatti.
L’installazione e la relativa targa commemorativa onorano il sottufficiale, medaglia d’oro al valor civile, che venne ucciso dalla mafia il 4 aprile 1992. Alla cerimonia hanno preso parte i vertici provinciali delle istituzioni civili, militari e delle forze dell’ordine, oltre a numerose delegazioni di studenti del territorio.
Questo tributo arricchisce il memoriale cittadino promosso in collaborazione con la Fondazione Gariwo, collocandosi accanto ai simboli che già ricordano altre figure eroiche della lotta alla criminalità organizzata e della giustizia, come i giudici Rosario Livatino e Antonino Saetta.

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