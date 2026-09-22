Al via la bonifica e pulizia della via Sant’Antonio, Balsamo: “Licata merita rispetto”

A Licata sono stati eseguiti interventi di bonifica e pulizia lungo la strada comunale Sant’Antonio e nell’area di parcheggio adiacente, a cura degli operatori della ditta incaricata del servizio di igiene urbana. Ancora una volta si è reso necessario intervenire per la presenza di rifiuti abbandonati lungo la strada.

L’Amministrazione comunale ribadisce “con fermezza che l’abbandono indiscriminato dei rifiuti rappresenta un comportamento grave e inaccettabile, che compromette il decoro della città, danneggia l’ambiente e il paesaggio e comporta ulteriori costi e interventi a carico dell’intera collettività. Non è accettabile che il comportamento irresponsabile di pochi continui a vanificare il lavoro quotidiano degli operatori e l’impegno dei tanti cittadini che rispettano le regole. La tutela del territorio è una responsabilità collettiva. Strade, aree pubbliche e spazi comuni non possono essere trasformati in luoghi di abbandono dei rifiuti.L’Amministrazione continuerà a porre particolare attenzione al contrasto di questi comportamenti, nell’interesse della città, dell’ambiente e dell’intera comunità. Licata merita rispetto. E il rispetto della città passa anche dai comportamenti di ciascuno di noi”, si legge in una nota.