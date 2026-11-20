Stop al velo integrale nei luoghi pubblici e contrasto al separatismo religioso. Anche il Coordinamento Cittadino Fratelli d’Italia di Agrigento in collaborazione con Gioventù Nazionale promuove la nuova campagna nazionale ‘Nessuna resti nascosta’, una raccolta firme a sostegno della proposta di legge presentata in Parlamento per fermare la diffusione dell’integralismo islamico e tutelare la libertà delle donne. Sarà possibile sottoscrivere la petizione sabato 21 a partire dalle ore 18:00 a Porta di Ponte durante il gazebo informativo. All’iniziativa parteciperanno l’Assessore Regionale al Territorio e Ambiente On. Giusi Savarino, il coordinatore cittadino di Paola Antinoro il Presidente Provinviale Adriano Barba, il Coordinatore Cittadino di Gioventù Nazionale Gabriele Navarra, i consiglieri comunali di Agrigento e i dirigenti tutti. L’iniziativa si pone sulla scia del recente decreto del governo Meloni per vietare burqa e niqab nelle classi scolastiche.

“La dignità delle donne, la sicurezza e la parità di genere non sono negoziabili”, afferma il coordinatore Cittadino Paola Antinoro “Il velo integrale, i matrimoni forzati e la pratica dei certificati di verginità sono derive del fondamentalismo islamico che con questa proposta di legge vogliamo contrastare. L’iniziativa legislativa presentata in Parlamento – precisano gli esponenti del circolo di FdI – mira inoltre a garantire più trasparenza sui finanziamenti dall’estero per la costruzione degli edifici di culto. L’obiettivo – conclude Antinoro- è favorire l’emancipazione femminile e contrastare la minaccia del “separatismo religioso”, che prevede chiusura sociale e disprezzo dei valori occidentali: fattori che costituiscono anche in Italia terreno fertile per l’integralismo e il terrorismo”.