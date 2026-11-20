Quaranta progetti presentati, sei startup arrivate alla finale. Dall’intelligenza artificiale applicata alla sperimentazione clinica alle imbarcazioni intelligenti, dalle nuove tecnologie per il riciclo dei materiali all’energia integrata con l’agricoltura, fino alle piattaforme digitali per conquistare i mercati internazionali. Sono queste le principali frontiere dell’innovazione rappresentate dai finalisti del Premio Innovation Island 2026, promosso dalla Fondazione Innovation Island ETS, appuntamento conclusivo dell’Innovation Week, la settimana dedicata alla ricerca, alle nuove tecnologie e all’imprenditorialità innovativa in Sicilia. Delle 40 proposte presentate, sei hanno superato la selezione per accedere alla fase conclusiva del Premio. Sei startup, altrettante soluzioni che affrontano sfide industriali e tecnologiche differenti, accomunate dall’obiettivo di trasformare ricerca, competenze e nuove idee in opportunità di sviluppo economico. La finale si svolge oggi all’Ecomuseo Mare Memoria Viva di Palermo, dove i protagonisti presentano al pubblico i propri progetti attraverso un pitch. L’intelligenza artificiale entra nella medicina con Kazaam Lab, spin-off dell’Università di Palermo, che sviluppa soluzioni basate sull’IA e sulla network medicine per individuare e selezionare gruppi di pazienti destinati alle sperimentazioni cliniche. Un approccio che punta a rendere più efficace la ricerca medica attraverso l’analisi di dati biologici complessi.

Sul fronte della trasformazione digitale, Acqua Yachts presenta Digital Vessel, un sistema intelligente per monitorare le imbarcazioni, analizzare i dati di bordo e individuare anomalie anche da remoto. Refinea propone invece una piattaforma software che aiuta le aziende a misurare e migliorare la propria visibilità nei risultati generati dai sistemi di intelligenza artificiale. L’innovazione incontra l’agroalimentare con Drilldown, che presenta ExportReady, una soluzione digitale destinata a sostenere l’internazionalizzazione delle filiere siciliane, facilitando l’accesso delle imprese ai mercati esteri.

La sostenibilità ambientale è al centro degli altri due progetti. Serra Archimede partecipa con Coltiviamo la luce per generare valore: agro-data-energy cluster, un’iniziativa che mette in relazione agricoltura, energia e dati. TP Circular Industry presenta Innovation in Recycled Rubber & Polymers, dedicato all’innovazione nei materiali ottenuti dal recupero di gomma e polimeri, con potenziali applicazioni industriali. I sei finalisti appartengono tutti alla categoria Advanced, riservata ai progetti che hanno raggiunto una fase di sviluppo avanzata secondo la classificazione del Premio. La partecipazione di 40 progetti rappresenta un elemento significativo dell’iniziativa promossa dalla Fondazione Innovation Island, che attraverso l’Innovation Week punta a costruire una rete stabile tra startup, imprese, università, centri di ricerca e istituzioni, favorendo il trasferimento tecnologico e la crescita di nuove iniziative imprenditoriali. Il Premio chiude una settimana di incontri e confronto tra ricerca e industria, mettendo al centro una Sicilia che non vuole soltanto utilizzare le tecnologie sviluppate altrove, ma contribuire direttamente alla loro progettazione e applicazione.