



Protesta davanti alla Casa Circondariale di contrada Petrusa, dove il personale della Polizia Penitenziaria ha organizzato un presidio per denunciare le difficili condizioni di lavoro all’interno dell’istituto. La manifestazione, promossa dal sindacato Con.Si.Pe. (Confederazione Sindacati Penitenziari), arriva a seguito della proclamazione dello stato di agitazione del personale.

Al centro della mobilitazione una serie di criticità che, secondo quanto denunciato dai rappresentanti sindacali, incidono quotidianamente sulla vita lavorativa degli agenti e sull’organizzazione dei servizi. Tra le principali problematiche segnalate figura la grave carenza di organico, che comporterebbe un aumento dei carichi di lavoro e turni di servizio che arrivano a superare anche le 12 ore consecutive.

Una situazione che, secondo il sindacato, sarebbe ulteriormente aggravata dalla frequente revoca dei riposi e dei congedi, oltre che dalla difficoltà di usufruire regolarmente delle pause per il pranzo. A queste problematiche si aggiungono altre criticità organizzative interne, tra cui la chiusura dello spaccio, che andrebbe avanti ormai da diversi mesi.

“Non chiediamo privilegi, ma il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori, il vicepresidente Con.si.pe Francesco Davide Scaduto. Non possiamo accettare che la cronica carenza di personale e il suo impiego a dismisura oltre ogni regola contrattuale diventino una giustificazione permanente per sacrificare la salute, la dignità e la vita privata degli appartenenti alla polizia penitenziaria e delle loro famiglie”, continua il sindacato che con la protesta punta dunque a ottenere risposte sulle carenze organizzative e sulle condizioni di servizio degli agenti, chiedendo maggiore attenzione alle esigenze del personale penitenziario e una riorganizzazione che consenta di garantire turni sostenibili, il rispetto dei riposi e condizioni di lavoro adeguate.