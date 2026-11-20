



“Studio per crescere, lavoro per vivere”. Anche ad Agrigento, così come nel resto d’Italia, lavoratori e studenti scendono in piazza per lo sciopero generale indetto dalla Cgil. Centinaia di persone si sono ritrovate questa mattina in Piazza Cavour da dove è partito il corteo per rivendicare diritti, dignità e maggiori tutele sociali. Una mobilitazione che nasce dalla necessità di dare voce a chi ogni giorno affronta le difficoltà di un costo della vita sempre più elevato, salari insufficienti e servizi pubblici che necessitano di investimenti e interventi concreti. Il corteo ha attraversato il viale della vittoria, per concludersi nei pressi della Prefettura di Agrigento.

“Crediamo che le difficoltà di chi studia e di chi lavora siano profondamente connesse. Per questo è necessario costruire una mobilitazione comune, capace di mettere al centro le esigenze delle nuove generazioni e di chi ogni giorno contribuisce al funzionamento della società. Uno sciopero per dire che, chi lavora oggi non riesce ad arrivare a fine mese perchè lo stipendio è sempre fermo, e il Governo Meloni dovrebbe pensare al futuro di questi giovani“, dichiara Alfonso Buscemi segretario generale Cgil Agrigento.

Le organizzazioni promotrici uniscono le proprie forze per portare al centro del dibattito alcune rivendicazioni fondamentali: Contrastare il caro-vita e difendere il potere d’acquisto delle famiglie. Garantire salari dignitosi e condizioni di lavoro più giuste; Aumentare gli investimenti nella scuola, per assicurare un sistema di istruzione pubblico, moderno e inclusivo; Rendere i trasporti accessibili agli studenti, affinché il diritto allo studio non sia condizionato dalle possibilità economiche o dal luogo di residenza.

“Vogliamo investimenti pubblici nella formazione, nella sanità, nella casa e nei servizi, giustizia climatica e sociale, libertà e diritti. Vogliamo scuole e università accessibili, democratiche e libere da ogni ingerenza militare, capaci di garantire a tutti il diritto alla conoscenza. Vogliamo poter costruire il nostro futuro, senza essere costretti a partire, a vivere nella precarietà o a prepararci a combattere le guerre di qualcun altro“, dichiara L’Unione degli Studenti.