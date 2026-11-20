Poliziotti del commissariato di Cefalu’ hanno eseguito misure cautelari, disposte dal gip di Palermo, nei confronti di due persone, un cefaludese 69enne e un 51enne di Lascari: il primo accusato di avere allestito una piattaforma abusiva di gestione rifiuti per il trasporto e il loro abbandono; il secondo per esserne stato l’esecutore materiale; entrambi, inoltre, per avere realizzato discariche abusive in aree naturali delle Madonie, a Lascari e Gratteri. Nei confronti di entrambi e’ stata disposta la misura di presentazione alla polizia giudiziaria e, nei confronti del 69enne, anche la misura interdittiva del divieto di esercitare, per un anno, attivita’ imprenditoriale di cui alla ditta edile di propria titolarita’. Un terzo uomo, 52enne residente in provincia, complice dei due uomini, risulta invece indagato a piede libero per i medesimi reati. Contestualmente, gli agenti hanno eseguito il sequestro di entrambe le aree destinate a ospitare gli scarti. Da giugno 2024 a luglio 2025, grazie a un’attenta attivita’ di monitoraggio del territorio, compiuto anche con videosorveglianza, e’ stato ricostruito come gli indagati abbiano movimentato oltre 120 tonnellate di scarti edili, in mancanza di qualsiasi iscrizione ad Albo nazionale dei gestori di rifiuti e di autorizzazioni ambientali.

Si e’, quindi, smascherato un collaudato sistema di abbandono, trasporto e sversamento di rifiuti nel territorio di Cefalu’, facente capo al 69enne, titolare di una ditta imprenditoriale individuale e proprietario di un deposito, adibito a sito di raccolta di rifiuti speciali derivanti da attivita’ edilizia. La permanenza degli sfabbricidi su tale sito, che offriva pertanto un servizio vantaggioso ad altri imprenditori locali, era pero’ soltanto una fase di passaggio rispetto alla destinazione finale degli scarti che sarebbero stati poi abbandonati in due aree, a Lascari nei pressi di un torrente e in una contrada di Gratteri o, alternativamente, rivenduti ad altri operatori del settore per il reimpiego in operazioni di livellamento o di riempimento di terreni. I poliziotti hanno ricostruito oltre 100 episodi di trasporto/abbandono di rifiuti sul piazzale della ditta dell’imprenditore, che veniva conferito da parte di ditte locali, per essere poi sistematicamente trasportati nelle due aree naturali o verso altri operatori del settore, per altro in quest’ultimo caso, senza alcun formulario di identificazione dei rifiuti o titolo autorizzativo previsto dal Codice ambientale.