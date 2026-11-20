Il tribunale del Riesame, presieduto dal giudice Fernando Sestito, ha rigettato il ricorso della Procura di Agrigento che chiedeva di applicare la sospensione dal lavoro (e quindi senza stipendio) per la durata di nove mesi nei confronti del dipendente comunale di Siculiana Giuseppe Zambito, difeso dall’avvocato Salvatore Cusumano. Il caso era approdato ad altra sezione del tribunale della Libertà dopo che la Cassazione aveva annullato una prima ordinanza del Riesame che sospendeva dal lavoro il dipendente comunale. La vicenda è legata all’inchiesta della procura di Agrigento sulle cittadinanze italiane concesse a cittadini brasiliani in cambio di denaro e utilità. Secondo gli inquirenti, il dipendente comunale di Siculiana avrebbe accettato somme di denaro per fornire informazioni riservate sui controlli anagrafici. Per questo motivo la procura aveva chiesto gli arresti domiciliari nei confronti dell’indagato. Richiesta che, tuttavia, veniva rigettata dal gip del tribunale di Agrigento, Alberto Lippini.

La procura aveva così impugnato la decisione del giudice ricorrendo al Riesame che, in parziale accoglimento, aveva disposto la misura interdittiva della sospensione dal lavoro per nove mesi. Poi l’intervento della Cassazione con un nuovo passaggio ad altra sezione del tribunale della Libertà che adesso ha rigettato il ricorso. L’intera vicenda verte sul cosiddetto “ius sanguinis”, vale a dire il principio giuridico per cui si acquisisce la cittadinanza italiana automaticamente se uno dei genitori è italiano, indipendente dal luogo di nascita. Secondo la procura di Agrigento in alcuni comuni della provincia (Camastra, Comitini, Porto Empedocle su tutti) questo iter sarebbe stato per così dire “velocizzato” grazie ad accordi corruttivi. La Procura lo scorso mese ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di 22 persone tra amministratori comunali, vigili urbani, un avvocato e faccendieri.