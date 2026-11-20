Carabinieri della Stazione di Palermo Acqua dei Corsari, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Palermo Scalo e dal personale della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, nel corso di un mirato servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto del traffico di droga, hanno arrestato in flagranza un 34enne palermitano e un 26enne originario di Napoli, entrambi noti alle forze di polizia, accusati per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’indagine si è concentrata in corso dei Mille, dove gli operanti, impegnati in un’attenta osservazione nei pressi di un’abitazione, hanno documentato un collaudato modus operandi per la cessione dello stupefacente: i clienti raggiungevano l’obiettivo a bordo di autovetture e, attraverso una feritoia ricavata in una cancellata schermata da pannelli oscuranti, consegnavano il denaro ricevendo in cambio dosi di stupefacente. A riscontro degli scambi, i militari hanno fermato due acquirenti, trovati in possesso degli involucri appena ricevuti e segnalati alla Prefettura quali assuntori. Scattato l’intervento dei Carabinieri, uno dei due indagati ha cercato di avvisare il complice urlando l’arrivo delle forze dell’ordine e sbarrando fulmineamente la porta blindata dell’appartamento. Il tentativo di guadagnare tempo per disfarsi del carico illecito si è tuttavia rivelato vano, poiché un’aliquota di cinturazione, appostata sul retro dell’edificio, ha intercettato e recuperato due panetti di hashish, del peso complessivo di oltre 220 grammi, lanciati dalla finestra del bagno.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di ricostruire l’intera organizzazione della piazza di spaccio. L’accesso ai locali era infatti vigilato da un sistema di videosorveglianza, collegato a un monitor collocato nel cortile, finalizzato a controllare la pubblica via e rilevare tempestivamente l’eventuale arrivo delle forze dell’ordine. Occultati all’interno di un calzino riposto tra la biancheria di una camera da letto, sono stati altresì rinvenuti e sequestrati circa 2mila euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio e ritenuti provento dell’attività delittuosa, unitamente a un coltello con la lama ancora intrisa di hashish.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato entrambi gli arresti. Tutta la sostanza stupefacente sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi delle Sostanze Stupefacenti (LASS) presso il Comando Provinciale per le verifiche quantitative e qualitative.