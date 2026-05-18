Agrigento

Aeroporto di Agrigento, anche Enac aspetta il Piano dal Mit

I dettagli dell'incontro di oggi con il Libero consorzio saranno resi noti domattina

Pubblicato 1 ora fa
Da Gioacchino Schicchi

I dettagli saranno comunicati domattina, durante una conferenza stampa convocata per parlare di un anno di lavoro al Libero consorzio ma, anche, del futuro – possibile – aeroporto di Agrigento.

Quello che trapela però da Roma, dove i vertici dell’ex provincia hanno incontrato l’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, è che, esattamente come la stampa – e alcune istituzioni – si rimane in attesa che dal Ministero dei trasporti arrivi l’ufficialità del Piano nazionale degli aeroporti.

Una precisazione necessaria, di questi tempi di scarsa capacità di comprensione del testo di alcuni: questo non significa che il progetto non esista, o che Agrigento non sarà inserito, ma solo che al momento dell’annuncio giornalistico di Salvini in favore delle agenzie, cui è seguita una pioggia di commenti giubilanti, il piano non è ancora ufficiale e solo il ministro e il suo staff lo hanno potuto ammirare.

Si attende quindi di conoscere il documento che, come abbiamo scritto già senza tema di smentite, al momento è solo una bozza.

“Con Matteo Salvini ad Agrigento saremo a Porta di Ponte per parlare di Aeroporto della Valle dei Templi” rassicurava stamattina il commissario della Lega Nino Germanà, aggiungendo che l’evento previsto per il prossimo 21 maggio, prima previsto per al teatro Pirandello e poi spostato a Porta di Ponte era stato “promosso per parlare di Aeroporto di Agrigento, ora che grazie a Salvini il progetto è entrato nel Piano nazionale aeroporti, con la concreta possibilità di realizzare l’aerostazione”.

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