L’agrigentino Vincenzo Mula conquista il terzo posto al contest nazionale “Premio–La Scienza del Volo Verticale”

Un risultato di eccezionale rilievo nazionale premia l’impegno dell’Istituto Superiore “N. Gallo – L. Sciascia”. Lo studente Mattia Vincenzo Mula, iscritto all’indirizzo CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio) – i nuovi Geometri –, ha conquistato il terzo posto nel prestigioso contest nazionale “Premio – La Scienza del Volo Verticale”, promosso dal gruppo Leonardo S.p.a.

Il traguardo raggiunto rappresenta una vera eccellenza per il nostro territorio, specialmente se si considera che i “nuovi geometri” dell’Istituto Superiore “N. Gallo – L. Sciascia” hanno gareggiato su scala nazionale confrontandosi con numerosi Istituti Tecnici a indirizzo Aeronautico. Nonostante la specificità del settore di studio degli avversari, la solida preparazione tecnica e la capacità di analisi dimostrate dagli studenti di Agrigento hanno permesso loro di primeggiare, confermando l’alta qualità formativa e la versatilità dell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio.

L’elaborato curato da Mattia Vincenzo Mula si è concentrato sulla seconda tipologia di percorso prevista dal concorso: l’approfondimento tecnico su una piattaforma VTOL (Vertical Take-Off and Landing). Lo studente ha analizzato l’AW139, l’elicottero considerato il punto di riferimento mondiale nella categoria “Medium-Twin”.

Nel progetto sono state sviscerate le eccellenze ingegneristiche del velivolo: dalla velocità di crociera di 306 km/h all’autonomia che supera i 900 km, evidenziando la sua fondamentale importanza in missioni di soccorso medico (EMS) e ricerca e salvataggio (SAR). La commissione di esperti di Leonardo ha lodato la padronanza dei linguaggi tecnici aeronautici mostrata dallo studente nel descrivere quella che rappresenta l’avanguardia del volo verticale europeo.

Questo risultato non è un caso isolato, ma il frutto del lavoro sinergico di tutti i docenti dell’indirizzo CAT, che quotidianamente collaborano per fornire agli studenti competenze trasversali e all’avanguardia. Il successo di Mattia Vincenzo Mula corona un percorso di crescita collettiva del dipartimento, capace di proiettare i futuri geometri verso scenari professionali innovativi.

In questo quadro, fondamentale è stata l’attività di coordinamento e supervisione del Prof. Arch. Antonio Vitello, che in qualità di tutor interno ha accompagnato l’alunno nello sviluppo del project work, garantendo il rigore scientifico necessario per competere ai massimi livelli nazionali.

Oltre alla STEMLab School Card assegnata allo studente per i suoi futuri studi, l’istituto si appresta ora a vivere un momento di grande rilievo: la scuola ospiterà infatti un evento formativo speciale organizzato direttamente da Leonardo. Durante l’incontro, i rappresentanti dell’azienda premieranno ufficialmente Mattia Vincenzo Mula e terranno una lezione magistrale dedicata proprio alle discipline STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics). L’evento approfondirà le nuove frontiere tecnologiche del settore, celebrando un risultato che onora l’intera comunità scolastica dell’Istituto Superiore “N. Gallo – L. Sciascia”.