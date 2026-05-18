Lele Mora ospite di Riccardo Gaz su Radio Vela, ecco l’intervista (VIDEO)

Competizione elettorale ad Agrigento, spunta anche Lele Mora. Il più importante agente dello spettacolo italiano è stato ospite questa mattina dello show di Riccardo Gaz su Radio Vela.

Una conversazione molto pacata in cui Lele Mora ha raccontato a Gaz del suo rapporto con Berlusconi e ancora della sua amicizia con Maradona che viveva nella sua casa e poi ha parlato di questa epoca social. Ad un certo punto spiega di essere nella Città dei templi a sostegno di un candidato al consiglio comunale di Agrigento, Attilio Vinti, agente di attività finanziaria, che esordisce in studio dichiarando di voler rinunciare totalmente al suo gettone d’indennità qualora dovesse essere eletto.

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