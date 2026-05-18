Agrigento

Giovani reporter crescono: gli scout Agrigento 7 in visita a Grandangolo

Il gruppo scout ha incontrato i giornalisti della testata affrontando numerose tematiche legate al territorio e al mondo giovanile

Pubblicato 1 ora fa
Da Gabriele Terranova e Irene Milisenda

Una giornata all’insegna del confronto, dell’informazione e della crescita culturale per il gruppo Scout Agrigento 7, che ha fatto visita alla redazione del giornale online Grandangolo Agrigento. Alessio, Antonio, Matteo B, Matteo F, Damiano, Nicolò, guidati dal capo gruppo Davide, hanno incontrato i giornalisti Irene Milisenda e Gabriele Terranova della testata affrontando numerose tematiche legate al territorio e al mondo giovanile.

Nel corso dell’incontro si è discusso di argomenti di stretta attualità, dalla movida violenta al fenomeno del bullismo, fino ai problemi che quotidianamente interessano la città di Agrigento. Un dialogo aperto e partecipato che ha permesso ai giovani scout di confrontarsi direttamente con chi ogni giorno racconta fatti, storie e criticità del territorio.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito di un concorso promosso a livello nazionale dal movimento scout, al quale il gruppo Agrigento 7 sta partecipando con entusiasmo. I ragazzi sono infatti impegnati nella realizzazione di un giornale cartaceo e di un podcast dedicati al tema dell’evoluzione del giornalismo e dei nuovi modi di fare informazione.

L’esperienza vissuta nella redazione di Grandangolo ha rappresentato un’importante occasione formativa per i giovani partecipanti, che hanno potuto conoscere da vicino il lavoro giornalistico, comprendendone il valore sociale e il ruolo fondamentale nella costruzione di una comunità più consapevole e informata.

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