Gli studenti dell’Anna Frank protagonisti del terzo Memorial Day del Sap

La memoria come impegno quotidiano e testimonianza concreta dei valori dello Stato. Si è svolto oggi, al Palacongressi di Agrigento, il terzo Memorial Day organizzato dalla Segreteria Provinciale del Sap Agrigento, Sindacato Autonomo di Polizia, per ricordare tutte le vittime della criminalità organizzata e del terrorismo.

L’edizione 2026 è stata dedicata alla memoria del Commissario Capo della Polizia di Stato Beppe Montana, ucciso dalla mafia il 28 luglio 1985, figura simbolo del coraggio e del senso dello Stato, legata anche al territorio agrigentino.

Alla manifestazione hanno preso parte il Prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo, il Questore Tommaso Palumbo, il Sindaco Francesco Miccichè, il Vicario del Questore Carlo Mossuto, il Direttore del Parco Valle dei Templi Roberto Sciarratta, il Dirigente scolastico Alfio Russo, i fratelli del Commissario Montana, Gerlando e Dario Montana, e la Segreteria Provinciale Sap guidata da Ferdinando Cavallaro.

Particolarmente emozionante la partecipazione degli studenti dell’Istituto Comprensivo “Anna Frank”, che hanno accompagnato la cerimonia con musiche, canti e riflessioni dedicati ai valori della legalità e della memoria.