Aggredisce per due volte la stessa persona in un giorno, agrigentino a processo 

Due aggressioni alla stessa persona in un solo giorno. Un ventiseienne di Agrigento è accusato di lesioni personali ed è finito a processo davanti il giudice di pace. La vicenda risale al febbraio 2024 e il contesto sarebbe familiare. Il giovane, secondo quanto ricostruito, avrebbe prima preso a pugni e schiaffi la vittima davanti un bar in via Atenea. Poco dopo, nel quartiere di Villaseta, sarebbe arrivata una seconda aggressione con un pugno al volto. L’uomo riportò traumi giudicati guaribili in otto giorni e dalla sua denuncia è nato il processo a carico del ventiseienne.