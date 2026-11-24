Un massiccio dispositivo interforze – tra carabinieri, polizia, guardia di finanza e capitaneria di porto – ha effettuato controlli a tappeto nel quartiere balneare di Maddalusa.

Da questa mattina le forze dell’ordine, accompagnate da tecnici di Aica, Arpa e Asp, hanno passato al setaccio diverse strutture ricettive tra b&b, casa vacanze e alberghi. Il quartiere di Maddalusa negli ultimi mesi è finito al centro di polemiche e attività legate al noto problema dell’abusivismo ma anche alla mancanza di fornitura idrica. Oggi si registra un imponente servizio di controllo del territorio.