Oggi, martedì 24 novembre 2026, presso il Teatro Luigi Pirandello di Agrigento, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione de L’Esclusa, la nuova produzione teatrale, in scena al Teatro Luigi Pirandello sabato 5 dicembrealle ore 21.00 e domenica 6 dicembre alle 17:30 (biglietti disponibili sul sito https://fondazioneteatropirandello.it e presso la biglietteria del Teatro).

Tratto dal primo romanzo di Luigi Pirandello, lo spettacolo vede protagonisti Debora Caprioglio, Stefano Masciarelli e Salvatore Carmine Guglielmino, che firma anche l’adattamento, la scrittura scenica e la regia. Completano il cast Marta Limoli e Laura Sfilio.

Un grande classico della letteratura italiana torna a parlare al presente proprio nella città che ha dato i natali al suo autore, in un incontro tra memoria, identità e contemporaneità che assume un significato particolare nel contesto agrigentino.

Al centro della storia c’è Marta Ajala, una donna condannata dal giudizio degli altri prima ancora che dai fatti. Una vicenda di pregiudizio, solitudine e riscatto che, a distanza di oltre un secolo, conserva una sorprendente forza contemporanea. Guglielmino sceglie di guardare a Pirandello con una sensibilità nuova, mettendo in evidenza soprattutto il rapporto tra la donna e una società che pretende di decidere per lei.

La particolarità della messa in scena è anche nella scelta di affidare a un unico interprete, Salvatore Carmine Guglielmino, i ruoli del marito Rocco Pentagora e del padre Francesco Ajala: due figure apparentemente diverse, ma accomunate dallo stesso sistema di regole, giudizi e convenzioni che schiaccia Marta.

Accanto a Guglielmino e Masciarelli, Debora Caprioglio dà corpo a Marta Ajala, protagonista di una storia che diventa una riflessione sulla libertà individuale, sull’identità e sul peso delle apparenze.

Stefano Masciarelli interpreta Gregorio Alvignani, il presunto amante, la cui lettera dà origine allo scandalo che travolge Marta, nonostante tra i due non sia ancora accaduto nulla.

Ne L’Esclusa, Pirandello racconta una donna allontanata dalla società, ma oggi Marta può diventare il simbolo di chi sceglie di non farsi definire dal giudizio degli altri. È questa la chiave contemporanea dello spettacolo, che propone una rilettura dell’opera originale e una protagonista pronta a ribellarsi alle regole, ai luoghi comuni e alle convenzioni sociali limitanti dell’epoca. L’epilogo sorprenderà lo spettatore.

“Siamo qui per presentare L’Esclusa di Salvatore Guglielmino. Siamo felici di ospitare questo spettacolo, che ha già fatto tappa in diversi teatri ed è sostenuto dal Ministero della Cultura. Siamo nella città di Pirandello, e quale teatro migliore di questo per accoglierlo. L’Esclusa non sarà l’unico fuori programma della stagione. Dalla fine del 2026 all’inizio del 2027 avremo altre sorprese, sia per gli abbonati sia per il resto del pubblico. Per questo spettacolo, come per tutti i fuori programma, sono previsti biglietti a prezzo ridotto per gli abbonati e per gli under 35. Ci auguriamo così di accogliere sempre più pubblico a teatro”, dichiara Leandro Picarella, direttore artistico del Teatro Luigi Pirandello di Agrigento.

«È sempre l’opera a scegliere chi debba rappresentarla – spiega il regista SALVATORE CARMINE GUGLIELMINO, che ha fatto un’analisi del romanzo di Pirandello – È una costante delle mie messe in scena. Una serie di eventi, incontri e messaggi dall’universo mi ha condotto a L’Esclusa di Pirandello, forse anche attraverso le anime dello stesso Luigi e di Marta Abba, il grande amore dello scrittore, che chiese invano di portare quest’opera in scena. Nel mio adattamento, il cambiamento è affidato soprattutto alla madre, al marito e all’amante, personaggi che, attraverso il dolore, la solitudine e un percorso introspettivo, maturano una nuova consapevolezza, contribuendo alla conquista della libertà di Marta.

Ho scelto di interpretare il padre e il marito, due figure ossessionate dall’ombra della colpa e rappresentative di differenti declinazioni del patriarcato: il padre, incapace di superare il dramma, si lascia morire; il marito, attraverso il pentimento, avvia invece un percorso di cambiamento, pur rimanendo ancora legato a una cultura patriarcale.

L’Esclusa racconta la condizione femminile dell’epoca, ma parla anche alla società contemporanea. Il giudizio, i pregiudizi sul rapporto tra uomo e donna e il patriarcato condannano Marta e alimentano il disagio sociale. La mia lettura mette al centro l’introspezione dei personaggi e la possibilità di cambiare. Marta rappresenta il coraggio delle donne di allora, delle prime donne che hanno aperto la strada al riscatto e all’emancipazione delle donne di oggi».

La regia di Guglielmino costruisce un racconto visivo, musicale e cinematografico, sostenuto dalle musiche originali di Alberto Fidone, trasformando il romanzo in un’esperienza teatrale immersiva e attualissima.

Lo spettacolo fa parte de «I luoghi de L’Esclusa», un progetto speciale del Ministero della Cultura in occasione del novantesimo anniversario della morte di Pirandello, patrocinato dall’Assessorato regionale dei Beni culturali e del Turismo della Regione Siciliana.

Dopo le tappe di Catania, Roma e Palermo, il percorso teatrale approda ad Agrigento, città simbolo della vita e della memoria di Luigi Pirandello, per concludere qui il calendario degli appuntamenti del 2026. Il progetto proseguirà nel gennaio 2027 con un tour italiano che prenderà il via da Reggio Calabria, al Teatro Cilea.

L’approdo al Teatro Luigi Pirandello rappresenta dunque un momento particolarmente significativo per la produzione: riportare sulle scene uno dei testi meno frequentati dello scrittore siciliano proprio nella sua terra, restituendo al pubblico la forza di una storia che continua a interrogare le coscienze e a mettere in discussione i pregiudizi sociali.