Agrigento

Aggredita e rapinata in casa a San Leone: anziana in ospedale, caccia al bandito 

È accaduto in una villetta in via Delle Ortensie, nel quartiere balneare di San Leone. Al via le indagini della polizia per risalire all’identità del malvivente

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Momenti di terrore ieri mattina per una pensionata di 81 anni, aggredita e rapinata all’interno della sua abitazione. È accaduto in una villetta in via Delle Ortensie, nel quartiere balneare di San Leone. L’anziana, secondo quanto ha riferito agli investigatori, sarebbe stata spintonata e fatta cadere a terra da un malvivente solitario che poco prima era riuscito ad intrufolarsi nella sua proprietà.

Il bandito è riuscito a portare via oggetti preziosi e soldi prima di fuggire e far perdere le sue tracce. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari che hanno trasferito l’81enne in ospedale per le cure del caso. Al via le indagini della polizia per risalire all’identità del malvivente.

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