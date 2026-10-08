Aggredita e rapinata in casa a San Leone: anziana in ospedale, caccia al bandito 

Momenti di terrore ieri mattina per una pensionata di 81 anni, aggredita e rapinata all’interno della sua abitazione. È accaduto in una villetta in via Delle Ortensie, nel quartiere balneare di San Leone. L’anziana, secondo quanto ha riferito agli investigatori, sarebbe stata spintonata e fatta cadere a terra da un malvivente solitario che poco prima era riuscito ad intrufolarsi nella sua proprietà.

Il bandito è riuscito a portare via oggetti preziosi e soldi prima di fuggire e far perdere le sue tracce. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari che hanno trasferito l’81enne in ospedale per le cure del caso. Al via le indagini della polizia per risalire all’identità del malvivente.