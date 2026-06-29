Sciacca

Rapporto Siae, Carnevale di Sciacca secondo in Italia per presenze 

Al primo posto si piazza Viareggio seguito da Sciacca con oltre 119 mila visite. Sul podio Acireale

Pubblicato 24 minuti fa
Da Redazione

l Carnevale di Sciacca si conferma tra i grandi protagonisti del panorama nazionale. Secondo il Rapporto SIAE 2025, la manifestazione saccense è il secondo Carnevale d’Italia per numero di spettatori registrati nel corso dell’anno.

In testa alla classifica si colloca il Carnevale di Viareggio con 405 mila spettatori, seguito dal Carnevale di Sciacca con oltre 119 mila presenze. Completano la graduatoria il Carnevale di Acireale con 82 mila spettatori, Putignano con 47 mila, Fano con 40 mila, Cento con 32 mila e Ivrea con 22 mila.

«Uno straordinario ed enorme risultato per il Carnevale di Sciacca e per la nostra comunità – dichiarano gli organizzatori – che negli ultimi anni è tornato a brillare tra i grandi Carnevali d’Italia. Questo riconoscimento premia il lavoro svolto con impegno, passione e visione, valorizzando una tradizione identitaria che rappresenta un importante motore culturale, sociale ed economico per l’intero territorio. Condividiamo questo grande risultato con tutto il nostro gruppo di lavoro, con le maestranze che realizzano i carri allegorici e i gruppi mascherati, con le Istituzioni e i cittadini».

Il dato certificato dal Rapporto SIAE 2025 conferma la crescita della manifestazione e il suo consolidamento tra gli appuntamenti più seguiti e partecipati del Paese, testimoniando la capacità del Carnevale di Sciacca di attrarre pubblico, generare interesse e promuovere l’immagine della città a livello nazionale

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