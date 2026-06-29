Leonardo Sciascia nel racconto di chi lo ha conosciuto, incontro con Gaspare Agnello

Il “Circolo Culturale Giovanni Meli Montallegro APS”, guidato dal presidente Giuseppe Iatì, ospiterà il 4 luglio 2026 alle ore 19:00, presso l’Aula Multimediale “Ercole Agatino Longo” di Montallegro, un incontro dedicato alla stagione letteraria italiana di fine Novecento. Protagonista dell’evento sarà il critico letterario Gaspare Agnello che, attraverso il volume “Con Leonardo Sciascia – Memorie e contributi biografici”, ripercorrerà l’amicizia vissuta con il grande scrittore, un legame che si è consolidato durante la nascita del Premio Racalmare. Alla “Terrazza della Noce”, i due trascorrevano il tempo dialogando di letteratura per scegliere insieme i libri da premiare. Agnello rappresenta oggi uno degli ultimi testimoni diretti di quel fervore intellettuale, arricchito da incontri con figure di primo piano come Gesualdo Bufalino, Vincenzo Consolo e Manuel Vázquez Montalbán.

​È proprio per non disperdere questo patrimonio che il critico ha deciso di far sentire la sua voce: a 92 anni, ha sentito la necessità di offrire il racconto vivido di quelle vicende umane e letterarie, per affidarle alla memoria delle future generazioni. “Abbiamo avviato un percorso per far conoscere questa importante parte della nostra storia e lo abbiamo già fatto iniziando dalle scuole, come all’I.I.S. “Francesco Crispi” di Ribera”, afferma Giuseppe Iatì. “Ora, con questo incontro, vogliamo offrire a tutti l’opportunità di conoscere da vicino questa importante eredità culturale”.