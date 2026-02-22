Apertura

Agricoltore finisce sotto la motozappa: grave un 45enne

L'uomo è ricoverato in condizioni disperate all’ospedale di Partinico

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

Un agricoltore di 45 anni è ricoverato in condizioni disperate all’ospedale di Partinico dopo essere rimasto coinvolto in un terribile incidente sul lavoro avvenuto in contrada Scorsone, nelle campagne di Giardinello(Palermo). Le grida dell’uomo hanno richiamato l’attenzione dei vicini che hanno allertato i soccorsi.

L’intervento congiunto dei vigili del fuoco del distaccamento locale e del personale del 118 si è rivelato delicato e difficoltoso: gli arti inferiori della vittima erano rimasti imprigionati tra gli ingranaggi della macchina.

Il quarantacinquenne stava dissodando un terreno con la sua motozappa quando, per ragioni ancora da chiarire, forse uno scivolamento sul terreno accidentato o un problema tecnico del mezzo agricolo, è finito inesorabilmente sotto l’attrezzo, con le gambe travolte dalle lame in rotazione. Spetterà alle forze dell’ordine fare luce sull’accaduto.

