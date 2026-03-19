Palermo

Nasconde la droga nel frigorifero, in casa anche soldi in contanti: arrestato

All'interno del frigorifero erano state nascoste quasi 160 dosi di cocaina, nel soggiorno, invece, i Carabinieri hanno rinvenuto 1.238 euro in contanti

Pubblicato 25 minuti fa
Da Redazione

Droga nascosta tra frigorifero e camera da letto, bilancino per pesare le dosi e perfino un POS portatile che potrebbe essere stato usato per i pagamenti “digitali” della droga.

È quanto hanno scoperto i Carabinieri della Stazione San Filippo Neri, a Palermo, durante una perquisizione che ha portato all’arresto di un 43enne palermitano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri hanno perquisito l’abitazione del presunto pusher rinvenendo un vero e proprio piccolo “arsenale” per il confezionamento e la vendita della droga. All’interno del frigorifero erano state nascoste quasi 160 dosi di cocaina, nel soggiorno, invece, i Carabinieri hanno rinvenuto 1.238 euro in contanti, custoditi in un mobile.

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