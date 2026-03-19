Agrigento

L’asilo nido Esseneto è realtà, lavori completati entro maggio

Lo dice in una nota l'assessore ai lavori pubblici, Gerlando Principato

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

“Dopo anni di chiusura e di attese, l’asilo nido Esseneto è ormai una realtà concreta. I lavori saranno completati entro il 21 maggio 2026, quindi con anticipo rispetto alla scadenza del PNRR fissata a fine giugno 2026.” Lo dice in una nota l’assessore ai lavori pubblici, Gerlando Principato.

“Le immagini che oggi mostriamo alla città testimoniano il risultato di un lavoro intenso che ha visto impegnati l’assessorato, i tecnici comunali, gli uffici e l’impresa esecutrice per restituire ad Agrigento una struttura che per troppo tempo è rimasta chiusa e inutilizzata. Un ringraziamento particolare va al RUP, ing. Alberto Avenia, che ha seguito tutte le fasi dell’intervento e che ha partecipato anche al bando nazionale per gli arredi, candidando l’allestimento dell’asilo Esseneto. L’esito della procedura è atteso proprio in questi giorni. Questo intervento rappresenta un segnale concreto: ciò che per anni è rimasto fermo oggi viene riaperto e restituito alla comunità. Tra pochi giorni quello che era chiuso diventerà uno spazio moderno e funzionale per i bambini e per le famiglie del quartiere. È una grande soddisfazione raggiungere questo risultato all’interno del mandato del sindaco Francesco Miccichè, dimostrando che i finanziamenti intercettati vengono trasformati in opere vere e in servizi per la città.” conclude l’assessore.

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