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Sorpreso in casa dei genitori nonostante divieto, arrestato 41enne licatese 

È stato sorpreso in casa dei genitori nonostante fosse sottoposto al divieto di avvicinamento per una brutta vicenda di minacce e maltrattamenti in famiglia

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

È stato sorpreso in casa dei genitori nonostante fosse sottoposto al divieto di avvicinamento per una brutta vicenda di minacce e maltrattamenti in famiglia.

I carabinieri di Licata hanno arrestato un 41enne disoccupato del posto per violazione della misura. L’indagato, difeso dall’avvocato Gaspare Lombardo, è stato posto ai domiciliari in attesa della direttissima che si celebrerà questa mattina davanti il giudice Conti. 

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