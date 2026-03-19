Apertura
Sorpreso in casa dei genitori nonostante divieto, arrestato 41enne licatese
È stato sorpreso in casa dei genitori nonostante fosse sottoposto al divieto di avvicinamento per una brutta vicenda di minacce e maltrattamenti in famiglia
È stato sorpreso in casa dei genitori nonostante fosse sottoposto al divieto di avvicinamento per una brutta vicenda di minacce e maltrattamenti in famiglia.
I carabinieri di Licata hanno arrestato un 41enne disoccupato del posto per violazione della misura. L’indagato, difeso dall’avvocato Gaspare Lombardo, è stato posto ai domiciliari in attesa della direttissima che si celebrerà questa mattina davanti il giudice Conti.
Redazione
0 commenti