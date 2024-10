Agrigento, 45enne aggredito con calci e pugni a Villaseta: indagini 

Un quarantacinquenne agrigentino è finito al Pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio dopo essere stato aggredito da almeno tre persone nell’area dell’ex centro commerciale a Villaseta. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. Non è ancora chiaro il motivo del pestaggio.

Secondo una prima ricostruzione ci sarebbe stata una discussione che ben presto è degenerata. Il gruppo, forse tre persone, ha così accerchiato e picchiato il 45enne lasciandolo per terra. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari che hanno trasferito in ospedale il malcapitato. Al via le indagini dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile.