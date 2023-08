Agrigento, 76enne denunciato per detenzione abusiva di armi

I carabinieri della stazione di Villaggio Mosè, insieme ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno denunciato un 76enne del posto per detenzione abusiva d armi. I carabinieri, in seguito ad una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto un fucile calibro 9 detenuto illegalmente. Per questo motivo il 76enne è stato denunciato a piede libero all’autorità giudiziaria.