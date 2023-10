Agrigento, affidata ad una società emiliana la gestione dei parcheggi a pagamento 

Il comune di Agrigento si prepara ad affidare in gestione i parcheggi a pagamento presenti non soltanto nel centro cittadino ma anche nelle frazioni periferiche alla società Gps di Piacenza. La società emiliana, che verserà nelle casse del comune un canone annuo di 185 mila euro, si occuperà della gestione degli stalli per i prossimi 20 anni per un importo complessivo di quasi 4 milioni di euro. Un progetto ambizioso che prevede l’aumento dei parcheggi con le strisce blu con conseguente estensione della zona a traffico limitato.

La gestione non riguarderà soltanto i parcheggi nel centro città ma anche a San Leone e il recupero dell’area di sosta di Cugno Vela a Villaseta e del pluripiano di via Empedocle. La società piacentina ha programmato un investimento di quasi 2 milioni di euro. Le tariffe della sosta potranno essere pagate con i metodi classici ma anche con l’utilizzo di una apposita app.