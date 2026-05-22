Agrigento, affidati i lavori di rigenerazione della villetta Baden Powell a Fontanelle

«Con l’affidamento dei lavori entra finalmente nella fase concreta l’intervento di riqualificazione della Villetta Baden Powell, reso possibile grazie al finanziamento regionale di 25 mila euro concesso dall’Assessorato alle Infrastrutture della Regione Siciliana.

Si tratta di un intervento che si aggiunge alle somme già impiegate dal Comune di Agrigento e alle attività portate avanti insieme al Comitato di Quartiere di Fontanelle, con il quale è proseguito in questi anni un dialogo costante e costruttivo. Come assessore ai Lavori Pubblici ho voluto mantenere un confronto continuo con il territorio, per comprendere criticità, esigenze e priorità del quartiere sotto il profilo delle infrastrutture e dei servizi pubblici. Questo ulteriore finanziamento conferma una visione precisa: Fontanelle deve definitivamente allontanarsi dall’etichetta di “quartiere dormitorio” e diventare sempre più parte attiva della città, attraverso interventi concreti di rigenerazione urbana, servizi e connessioni.

Molte criticità storiche sono già state affrontate dall’Amministrazione Miccichè: dalla sistemazione di via Caterina Ricci Gramitto con il ripristino della viabilità e del versante sottoscarpa, agli interventi sulle acque bianche in via Alessio Di Giovanni, già finanziati e destinati a essere ulteriormente implementati con un nuovo intervento di completamento. A questo si aggiunge il finanziamento per la rifunzionalizzazione dei locali comunali destinati a centro polifunzionale culturale, che auspichiamo possa diventare un vero punto di incontro e aggregazione per residenti, giovani e anziani del quartiere.

Siamo soddisfatti, come Amministrazione, del lavoro svolto finora e sono personalmente contento di avere contribuito, insieme agli uffici comunali, a creare le condizioni affinché Fontanelle possa continuare a crescere. In questa direzione guardiamo anche alla futura realizzazione della fermata di quella che mi piace definire la “metropolitana di superficie”, un’infrastruttura strategica che consentirà di collegare ancora meglio Fontanelle al resto della città e renderla sempre più integrata e centrale nella vita urbana di Agrigento.»