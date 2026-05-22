Leo Club Host, donati strumenti musicali al carcere di Agrigento

Arte, rieducazione e solidarietà: è questo il messaggio che il Leo Club Agrigento Host, presieduto da Turi Lo Sardo, vuole trasmettere attraverso la donazione di due chitarre classiche e una tastiera alla Casa Circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di contrada Petrusa ad Agrigento, diretta dalla dott.ssa Anna Puci.

“La donazione – spiega il Presidente del Club, Turi Lo Sardo – nasce dalla ferma convinzione che la musica sia uno straordinario strumento di riscatto sociale, evasione mentale positiva e crescita per i detenuti. Ricordiamo sempre che la detenzione non dovrebbe essere vissuta come una mera punizione, ma come un’opportunità di profonda e intima riflessione volta alla riabilitazione e al futuro. Ma per fare ciò, i detenuti devono trovarsi nelle giuste condizioni”.

Anche la Presidente eletta del Distretto Leo, Marta Castelli, e il Cerimoniere del Club, Pierluigi Giambrone, ricordano come per il Leo Club Agrigento Host sia fondamentale intercettare le necessità del territorio e offrire risposte concrete. “Lo scorso anno – sottolineano – abbiamo contribuito al corso di giardinaggio mentre adesso al corso di musica”. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche al negozio Castronovo MusicShop di viale Leonardo Sciascia 100 (Villaggio Mosè) per aver aiutato i Leo a recuperare questi strumenti musicali, usati ma in ottime condizioni. La direttrice, dott.ssa Anna Puci, e il responsabile, dott. Giuseppe Di Miceli, hanno espresso il loro sentito ringraziamento al club per la sensibilità dimostrate.