Agrigento

Leo Club Host, donati strumenti musicali al carcere di Agrigento

La donazione di due chitarre classiche e una tastiera alla Casa Circondariale "Pasquale Di Lorenzo"

Pubblicato 41 minuti fa
Da Redazione

Arte, rieducazione e solidarietà: è questo il messaggio che il Leo Club Agrigento Host, presieduto da Turi Lo Sardo, vuole trasmettere attraverso la donazione di due chitarre classiche e una tastiera alla Casa Circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di contrada Petrusa ad Agrigento, diretta dalla dott.ssa Anna Puci.

“La donazione – spiega il Presidente del Club, Turi Lo Sardo – nasce dalla ferma convinzione che la musica sia uno straordinario strumento di riscatto sociale, evasione mentale positiva e crescita per i detenuti. Ricordiamo sempre che la detenzione non dovrebbe essere vissuta come una mera punizione, ma come un’opportunità di profonda e intima riflessione volta alla riabilitazione e al futuro. Ma per fare ciò, i detenuti devono trovarsi nelle giuste condizioni”. 

Anche la Presidente eletta del Distretto Leo, Marta Castelli, e il Cerimoniere del Club, Pierluigi Giambrone, ricordano come per il Leo Club Agrigento Host sia fondamentale intercettare le necessità del territorio e offrire risposte concrete. “Lo scorso anno – sottolineano – abbiamo contribuito al corso di giardinaggio mentre adesso al corso di musica”.  Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche al negozio Castronovo MusicShop di viale Leonardo Sciascia 100 (Villaggio Mosè) per aver aiutato i Leo a recuperare questi strumenti musicali, usati ma in ottime condizioni. La direttrice, dott.ssa Anna Puci, e il responsabile, dott. Giuseppe Di Miceli, hanno espresso il loro sentito ringraziamento al club per la sensibilità dimostrate.

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