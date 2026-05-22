Una sinergia senza precedenti per il futuro dei giovani: il trionfo del progetto dell’Inner Wheel Club di Agrigento

Davanti ad una Sala Zeus gremita ed entusiasta, l’evento ha coronato un percorso ambizioso nato sotto l’egida di Agrigento Capitale della Cultura, dimostrando come la comunione d’intenti tra istituzioni e mondo della scuola possa generare risultati straordinari, capaci di toccare il cuore dell’intera comunità. La Presidente del Club, Patrizia Vitellaro Di Giovanni, nel suo caloroso saluto e ringrazaimento, ha voluto sottolineare un’alleanza istituzionale senza precedenti, il valore di una rete coesa e virtuosa che ha unito il rigore della ricerca scientifica al fascino millenario del territorio, ringraziando sentitamente le massime autorità che hanno creduto fermamente in questa visione: Il Prefetto Vicario, Dott.ssa Elisa Vaccaro, che ha espresso parole di vivo encomio per l’alto valore civile dell’iniziativa; la Dott.ssa Paola Russo in rappresentanza del Dirigente U.S.P., l’Architetto Roberto Sciarratta, Direttore del Parco Archeologico della Valle dei Templi, insieme al dott. Antonio Infantino e alle archeologhe Maria Concetta Parello, Maria Serena Rizzo e Valentina Caminneci, custodi d’eccezione che hanno spalancato ai giovani le porte della bellezza e della conoscenza; L’Ufficio Scolastico Provinciale (U.S.P.), l’Università degli Studi di Palermo e la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Un ringraziamento colmo di deferenza e affetto è stato rivolto alle straordinarie personalità della cultura che hanno saputo trasformare i documenti e i reperti storici in una fiamma viva di passione per le nuove generazioni: Don Angelo Chillura, prezioso punto di riferimento e Direttore della Biblioteca Lucchesiana, che ha lodato con parole profonde l’ideazione del progetto; la Dott.ssa Rossana Florio, autorevole e instancabile Direttrice dell’Archivio di Stato, che ha espresso il proprio plauso per l’eccellente coordinamento; l’archeologa e studiosa Paola Bibiana Ciaravella e il Professore Pietro Conte, appassionato storico dell’arte, simboli di raffinata cultura e instancabile dedizione. La Scuola è stato il grande pilastro del progetto e fucina dei nostri “Ambasciatori di Cultura”: il successo più nobile è stato decretato dalla straordinaria partecipazione dei Dirigenti Scolastici e dei loro straordinari docenti, i quali hanno espresso sensi di profonda gratitudine e ammirazione verso la Presidente dell’Inner Wheel per avere ideato un’opera così ambiziosa, capace di trasformare la didattica tradizionale in un’esperienza amichevole e di autentico piacere culturale.

Un ringraziamento speciale e preciso va alla Dott.ssa Milena Siracusa, Dirigente del Liceo Scientifico e Linguistico “E. Politi” di Agrigento, alla Dott.ssa Rosellina Greco, Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Agrigento Centro”, alla Dott.ssa Annalia Todaro, Dirigente dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “G. Odierna” di Palma di Montechiaro, al Dott. Luigi Costanza Dirigente dell’Istituto Comprensivo “R. LeviMontalcini” e alla Dott.ssa Marika Helga Gatto del Liceo Classico Empedocle”. Tutti loro, alla guida dei rispettivi istituti partner, insieme ad un corpo docente ammirevole ed impegnato, hanno guidato i ragazzi con professionalità esemplare. Il ringraziamento più autentico, scaturito dal profondo del cuore, è stato dedicato agli splendidi alunni. I loro occhi accesi di stupore e il loro camminare tra i Templi, i reperti, i libri antichi e i documenti d’archivio, non come visitatori passivi, ma come veri protagonisti, rappresentano il traguardo più nobile dell’Inner Wheel. “I nostri ragazzi sono, oggi, i custodi ideali dell’identità siciliana. Abbiamo insegnato loro che non è solo la pietra dei monumenti a sfidare il tempo, ma la consapevolezza della propria storia, che li rende veri Ambasciatori di Cultura nel mondo.” — Patrizia Vitellaro Di Giovanni, Presidente Inner Wheel Club Agrigento. La consegna di attestati di merito e targhe di riconoscimento ha siglato la conclusione di una giornata memorabile: un gesto solenne per celebrare lo spirito di autentico servizio e amicizia. Insieme, le istituzioni e i giovani hanno donato una carezza comune alla propria terra, dimostrando che il rispetto per le radici è l’unica forza capace di illuminare il domani, il nostro futuro.

Infine, un grazie, carico di stima, a Margherita Trupiano: “La competenza si acquisisce, ma l’autorevolezza dell’anima è un dono raro.” Ha guidato ogni momento di questo incontro con una maestria impeccabile, coniugando una rara e finissima competenza ad una autorevolezza naturale, capace di incantare e toccare le corde più intime di ciascuno dei presenti. Grazie per avere condotto questa giornata magistralmente.”