Luca Sammartino (Lega): “Abbiamo cercato l’unità, ad Agrigento non si respira una bell’aria”





Sammartino scommette su Agrigento: «Luigi Gentile è la proposta più credibile per la città»

Luca Sammartino, assessore regionale all’Agricoltura e vicepresidente della Regione punta i riflettori sulle prossime elezioni amministrative di Agrigento, definendo il percorso intrapreso come un passaggio chiave non solo a livello locale, ma con potenziali riflessi su scala regionale. Secondo Sammartino, quanto sta accadendo nella città dei Templi rappresenta “un esperimento, un progetto che può trovare solidità anche in altre esperienze amministrative e politiche, anche future”.

Sulla rottura con il resto della coalizione, chiarisce: “Abbiamo chiesto più volte al centrodestra, nelle fasi pre-elettorali, di trovare una sintesi su Luigi Gentile, cioè sulla competenza e la preparazione che abbiamo offerto agli agrigentini. Purtroppo non è andata così. Noi abbiamo scelto, insieme ai nostri alleati della coalizione, di mettere in campo per noi la miglior offerta per i cittadini agrigentini”.

In chiusura, Sammartino ha voluto lanciare un messaggio di apertura, evitando toni polemici con gli avversari ma confermando la necessità di un cambio di rotta: “Non lancio sfide a nessuno, sono abituato a lavorare ‘per’ e mai ‘contro’. Credo che la proposta di Luigi Gentile sia un’offerta per Agrigento”. Un’offerta che nasce dalla consapevolezza di una situazione cittadina complessa, poiché «è sotto gli occhi di tutti che in questi anni ad Agrigento non si respira una bell’aria”.