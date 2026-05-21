Agrigento

Salvini visita il Viadotto Maddalusa: “Oltre 30 miliardi di investimenti per la Sicilia”

E sull’aeroporto di Agrigento dice: “È un percorso lungo che va avanti da anni. La struttura serve ai cittadini e non ai sindaci”

Pubblicato 39 minuti fa
Da Irene Milisenda

Con me Ministro oggi la Sicilia ha oltre 30 miliardi di investimenti in corso per opere come ferrovie, strade, autostrade, dighe, acquedotti e tram e metropolitane”. Lo ha detto il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini giunto ad Agrigento per sostenere la candidatura a sindaco di Luigi Gentile. Prima del comizio a Porta di Ponte, il ministro ha effettuato un sopralluogo lungo il viadotto Maddalusa sulla strada degli scrittori. Dopo le operazioni di demolizione da parte di Anas del vecchio ponte si sta continuando a lavorare per la realizzazione di una nuova struttura in acciaio.

Il Ministro conferma la volontà di realizzare l’aeroporto ad Agrigento. “La struttura verrà realizzata perché in quell’area della Sicilia si devono creare le condizioni per la continuità territoriale. Cosi come il ponte sullo Stretto per connettere l’intera Sicilia all’Europa. L’aeroporto è un percorso lungo, di anni, sono venuto ad incontrare le associazioni e c’è un piano nazionale degli aeroporti che prevede uno sviluppo e tra le ipotesi c’è anche quello di Agrigento. L’aeroporto serve ai cittadini e non ai sindaci.

Parlando della grave crisi idrica il ministro ha sottolineato: “Stiamo investendo 5 milioni di euro sul tema risorse idriche, certo non riusciamo in due o tre anni a fare quello che non si è fatto per 30 anni. Il tema dell’acqua è una delle priorità, ci sono 5 milioni di cantieri aperti. E’ uno sforzo enorme”.

Infine sulle elezioni: “Sulle amministrative mi aspetto un grande risultato, si partecipa per vincere. Spero che votino in tanti domenica e lunedì. Il centrodestra cammina spaccato ma lo ci penseranno gli elettori.”

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