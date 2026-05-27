Agrigento al ballottaggio, il Movimento 5 Stelle: “con Sodano verso il cambiamento”

L’esito del primo turno delle elezioni amministrative ad Agrigento consegna alla città una possibilità concreta di cambiamento politico e amministrativo. Al ballottaggio saranno infatti Michele Sodano per il campo progressista e il candidato del centrodestra Dino Alonge. Il Movimento 5 Stelle ribadisce il proprio pieno sostegno alla candidatura di Michele Sodano, sostenuta sin dall’inizio attraverso un lavoro politico coerente, la presenza dei propri candidati e un contributo concreto alla costruzione di una coalizione che punta ad archiviare definitivamente logiche e assetti di potere che ad Agrigento appaiono da troppo tempo profondamente radicati.

“Questo risultato dimostra che esiste una comunità politica e civica che chiede finalmente un cambiamento autentico”, dichiara Miriam Russello, coordinatrice provinciale ad Agrigento del Movimento 5 Stelle. “Il fronte progressista ha saputo mostrare compattezza, responsabilità e visione comune proprio con l’obiettivo di scardinare un sistema di potere consolidato che per troppo tempo ha condizionato la crescita e le potenzialità della città. Abbiamo sostenuto Michele Sodano con convinzione sin dal primo momento, contribuendo alla costruzione di un progetto politico credibile, libero, alternativo e vicino ai bisogni reali dei cittadini. Oggi Agrigento ha l’opportunità concreta di scegliere un governo fondato sulla trasparenza, sulla partecipazione e sul’interesse collettivo”.

Sulla stessa linea il riferimento cittadino del Movimento 5 Stelle Agrigento, Filippo Pellitteri: “Il risultato del primo turno conferma che tanti cittadini vogliono voltare pagina e costruire un’alternativa seria e concreta. Il Movimento 5 Stelle ha dato un contributo importante a questo percorso, mettendo al centro idee, competenze e spirito di servizio. Adesso serve uno sforzo collettivo per accompagnare Michele Sodano verso una vittoria che potrebbe rappresentare una svolta storica per Agrigento”.

Il Movimento 5 Stelle ad Agrigento conferma quindi il proprio impegno al fianco di Michele Sodano e della coalizione progressista in vista del ballottaggio decisivo per il futuro della città.