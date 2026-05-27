Agrigento

Leo Club Agrigento Host vicini ai volontari della Locanda di Maria

Donazione alimenti e distribuzione pasti alla Locanda di Maria

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Una donazione di derrate alimentari, seguita da cucina e distribuzione dei pasti: con queste tre attività, riunite in un unico intervento, il Leo Club Agrigento Host ha supportato i volontari della “Locanda di Maria” di Agrigento, ogni giorno in prima linea nell’assistenza ai più fragili. 

La struttura, infatti, grazie all’impegno costante e silenzioso dei volontari, offre quotidianamente pasti a chi è in difficoltà.

«Con questa triplice attività – spiega il Presidente Leo, Turi Lo Sardo – vogliamo far sentire la nostra vicinanza e il nostro apprezzamento ai volontari e dimostrare che, grazie alla collaborazione tra enti, associazioni e cittadinanza attiva, è possibile e necessario aiutare chi si trova in situazioni di disagio. Perciò vogliamo ringraziare i volontari come Federica Costanzo, Simona Vella e Lorena Scalzo».

In rappresentanza del Club, all’iniziativa erano presenti il Presidente del Club Turi Lo Sardo, la Tesoriera Marta Castelli anche in qualità di Presidente eletto del Distretto Leo, il Cerimoniere Pierluigi Giambrone e le socie incoming Emma Arnone ed Emma Licata. Presenti, inoltre, la Presidente del Lions Club Agrigento Host, Egla Tornambé; la coordinatrice del Distretto Lions per l’Area Fame, Daniela Cannarozzo ed il Presidente di Zona 26, Giuseppe Arnone.

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