Canicattì

Canicattì, torna attivo il servizio di distribuzione acqua tramite autobotti

Lo comunica il sindaco Vincenzo Corbo

Pubblicato 13 minuti fa
Da Redazione

“A partire da domani sarà nuovamente attivo il servizio sostitutivo di distribuzione idrica a mezzo autobotte. ​Questo risultato è il frutto del proficuo incontro svoltosi questa mattina presso la Sala Giunta del Comune, una riunione decisiva che ha permesso di sbloccare la situazione e di dare risposte concrete alle esigenze della città”. Lo rende noto il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo che rivolge “un sentito ringraziamento per l’impegno profuso al Presidente dell’ATI Idrico di Agrigento, Giovanni Cirillo, al Direttore Generale dell’ATI Idrico, Ing. Enzo Greco Lucchina, al Presidente dell’Assemblea dei Sindaci di AICA, Salvatore Di Bernardo, al Presidente di AICA e al Direttore Generale di AICA, ingegnere Fiorino. Desidero, inoltre, ringraziare per il prezioso contributo alla risoluzione della problematica l’avvocato Rino Lo Giudice di Azione Civica ed esprimere il mio apprezzamento agli autobottisti che da domani riprenderanno con senso di responsabilità la loro attività”. conclude il primo cittadino.

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