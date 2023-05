Agrigento, al via disinfestazione del territorio: ecco dove e quando

Al via dal 22 maggio la disinfestazione nel territorio di Agrigento. Ad annunciarlo è il sindaco Francesco Miccichè unitamente all’assessore Vaccaro. Si invita la cittadinanza a: Non sostare in ambienti aperti durante il trattamento; Chiudere gli infissi; Tenere in casa gli animali domestici; Non esporre all’esterno indumenti e alimenti; Coprire i giochi per bambini; Evitare di parcheggiare autovetture che possano ostacolare le operazioni di disinfestazione. Ecco il calendario: