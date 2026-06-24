Agrigento

Agrigento, al via i Centri estivi 2026: aperti i termini per presentare domanda

A darne nota è il sindaco di Agrigento, Michele Sodano

Pubblicato 41 secondi fa
Da Redazione

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai Centri Estivi 2026, iniziativa promossa dal Comune di Agrigento e rivolta ai minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni.

Il progetto “Un’Estate da Vivere Insieme” offrirà attività educative, ricreative, sportive e culturali finalizzate a favorire il benessere dei minori, la socializzazione e la partecipazione attiva durante il periodo estivo. Le attività si svolgeranno tra il mese di luglio e la prima settimana di settembre e saranno organizzate per fasce d’età omogenee, con percorsi pensati per rispondere alle esigenze dei bambini e dei ragazzi coinvolti.

“I centri estivi rappresentano una risorsa concreta per le famiglie, garantendo supporto, inclusione e opportunità educative durante il periodo estivo”, dichiara il Sindaco di Agrigento, Michele Sodano.

Le domande potranno essere presentate dalle ore 18.00 del 23 giugno 2026 alle ore 23.59 del 5 luglio 2026 attraverso la piattaforma dedicata Servizi Sociali App. L’avviso pubblico, con l’indicazione dei requisiti di accesso, della documentazione richiesta e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Agrigento.

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