Agrigento, approvato servizio di Bike sharing

La città di Agrigento città più green e smart, grazie al voto favorevole del Consiglio Comunale. E’ stato approvato il regolamento di accesso ed utilizzo per lo svolgimento del servizio di Bike sharing nel territorio comunale.

Il lungo iter burocratico e amministrativo che ha visto impegnati più uffici comunali si è concluso positivamente. E non era per niente scontato.

«Il progetto – spiega l’assessore Principato – in uno stato “embrionale” ereditato dalla precedente amministrazione dal programma “GIRGENTI” D.P.C.M. del 25 maggio 2016, è stato rivisto e aggiornato con le nuove tecnologie, nella forma e nella sostanza, dall’amministrazione Miccichè. Sin dai primi giorni del mio insediamento ho creduto in questo progetto, non mi sono fermato alle prime schermaglie politiche, andando avanti a testa bassa, cosciente che il risultato del duro lavoro sarebbe stato ricompensato e così è stato».

Nei mesi scorsi sono state già istallate le stazioni di bike sharing con bike elettriche a pedalata assistita, che secondo il regolamento saranno cinque: due a San Leone, in Via Nettuno, in prossimità delle zone spiagge e ad inizio del lungomare Falcone Borsellino, a ridosso della pista ciclabile; tre in città e precisamente in Piazza Marconi stazione centrale, in Via Pietro Nenni “Belvedere Modugno” e alla stazione bassa, Quadrivio Spinasanta. 60 saranno le biciclette messe a disposizione e per poterle noleggiare il cittadino dovrà registrarsi sull’app dedicata. Il costo di utilizzo per un’ora sarà di 4 euro, 5 euro di costo di prima attivazione del servizio e 10 euro di ricarica minima obbligatoria.

Nelle prossime settimane, l’ente gestore provvederà all’attivazione dei contatori ed espletato l’iter procedurale del collaudo delle stazioni, già istallate nel territorio, si potrà procedere all’avvio del servizio e alla campagna promozionale ed informativa del servizio che sarà presentato e messo a disposizione dei cittadini.