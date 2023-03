Agrigento, attivo avviso contro sprechi alimentari

L’Assessore ai servizi sociali di Agrigento Marco Vullo comunica che è attivo un Avviso Pubblico rivolto ad associazioni, volontariato, terzo settore ed enti caritatevoli attraverso una manifestazione di interesse per dare la disponibilità ad aderire a una campagna contro gli sprechi alimentari.

Gli enti interessati potranno scaricare l’App Città di Agrigento e compilare il modulo online di adesione entro il 31 marzo alle ore 22.00 htpps://agrigento.comune.digital/volontariato.

“Subito dopo – continua l’Assessore Marco Vullo – in base al numero delle adesioni seguiranno delle riunioni operative per entrare nel dettaglio e avere una operatività al progetto contro gli sprechi alimentari.”

Così, invece, la consigliera comunale Roberta Zicari: “Mi pare una ottima notizia che il Comune inizi a creare una rete per combattere lo spreco alimentare. Apprendo con gioia la notizia dalla stampa e spero che il tema venga portato anche in Consiglio Comunale per capire se questo avviso è volto a dare seguito alla cosiddetta “legge del buon samaritano” volta a semplificare la cessione di cibo invenduto o avanzato negli eventi, e/o se si accompagni ad una riduzione della Tari per gli esercenti che aderiscono alla rete, proposta che avevo avanzato un paio di anni fa e che oggi rilancio con forza.”