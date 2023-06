Agrigento, camion in marcia prende fuoco: autista in salvo 

Momenti di panico nel primo pomeriggio di oggi in contrada Mosella, tra Agrigento e Favara. Un camion che stava trasportando prodotti ortofrutticoli ha preso improvvisamente fuoco durante la marcia. Il conducente, avendo capito il pericolo, ha immediatamente abbandonato l’abitacolo fuggendo dal veicolo.

In poco tempo il mezzo è stato avvolto dalle fiamme trasformandosi in una palla di fuoco. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. Per l’uomo non ci sono state conseguenze preoccupanti se non il grande spavento.