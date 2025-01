Agrigento Capitale Cultura, sindaco attiva Coc per inaugurazione

In occasione della cerimonia di inaugurazione di Agrigento capitale italiana della cultura 2025, domani nella città dei Templi alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il sindaco Francesco Miccichè ha ordinato l’attivazione del centro operativo comunale. Il Coc dovrà assicurare “supporto organizzativo, socio assistenziale e di informazione alla popolazione in relazione ai percorsi straordinari in occasione degli eventi programmati per l’inaugurazione” dice l’ordinanza.