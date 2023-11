Agrigento, cerimonia per ricordare le vittime della strada

Oggi è la giornata mondiale in “ricordo delle vittime della strada”. Per l’occasione il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, insieme a Carmelina Nobile, referente dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della STRADA A.P.S., il presidente dell’ACI, Salvatore Bellanca, il vicequestore Andrea Morreale della Polizia stradale, ha deposto un mazzo di fiori ai piedi del monumento inaugurato lo scorso anno nella villetta di Porta di Ponte.

Nel 2023 gli incidenti stradali sono stati oltre 58mila, con 35mila feriti e oltre mille morti.Mille vite spezzate.Mille tra famiglie, amori, amici che non hanno visto tornare a casa i loro cari a causa di distrazioni, uso di alcol e sostanze stupefacenti o eccesso di velocità. La Polizia di Stato rinnova il proprio impegno affinché tali tragici numeri possano un giorno essere azzerati.