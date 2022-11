Agrigento, colla nella serratura dell’abitazione di un impiegato: indagini

Messaggio mirato, raid vandalico o un tentativo di forzatura della porta? I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento hanno avviato le indagini dopo aver raccolto la denuncia di un cinquantaduenne impiegato.

L’uomo, nel tentativo di rientrare in casa, ha scoperto che la serratura della porta di ingresso era stata otturata con della colla. Così ha deciso di recarsi in Questura e denunciare l’accaduto.

Non è chiaro se sia stato uno “scherzo” di cattivo gusto o un tentativo di forzare la porta per entrare dentro casa. La scientifica ha repertato il cilindretto della serratura in cerca di eventuali tracce.