Agrigento, completata prima fase di consolidamento del muro in via Alessi

I lavori di consolidamento del muro di via Alessi, adiacente alla via Papa Giovanni XXIII e disposti in ottemperanza alla sentenza 224/2004 del Tribunale di Agrigento, proseguono secondo il cronoprogramma stabilito. Attualmente, l’impresa incaricata ha completato l’installazione dei presidi di sicurezza, tra cui un ponteggio a tutta altezza lungo il muro interessato dall’intervento, ed è in corso la realizzazione di un cordolo in cemento armato, primo passo fondamentale per il consolidamento.

L’assessorato comunale ai Lavori Pubblici comunica che i lavori sono ora nella fase iniziale con l’attuazione degli interventi di messa in sicurezza e stabilizzazione della parete. Le opere prevedono, oltre alla realizzazione del cordolo in cemento armato, l’installazione di tiranti d’ancoraggio e il consolidamento del banco calcarenitico. Le foto allegate mostrano le strutture di sicurezza già operative e l’avanzamento dei lavori.

L’importo complessivo dell’intervento è di 600.000 euro, interamente finanziato con risorse comunali. «Siamo soddisfatti di poter finalmente informare i cittadini che, dopo anni di attesa, siamo entrati nel vivo dei lavori – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Gerlando Principato –. Questo è solo il primo passo, ma rappresenta già un risultato importante per la sicurezza della zona e la serenità dei residenti di via Alessi».

L’intervento, come già anticipato, si aggiunge ad altri cantieri di consolidamento urbano avviati nel nostro territorio, tra cui quelli nel versante nord-ovest delle palazzine denominate Crea, nel muro di San Vito, e in altre zone del Villaggio Mosè e Monserrato. «Continueremo a monitorare con costanza l’andamento di questi lavori, assicurandoci che vengano eseguiti con precisione e nel rispetto delle tempistiche stabilite», conclude l’assessore.