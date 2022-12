Agrigento, con l’albero in piazza stazione si accende il Natale

Si accendono le luci dell’albero di Natale ad Agrigento. La conifera, si trova in piazza Stazione, è alta circa 12metri, ed è arrivato ad Agrigento grazie al disboscamento selettivo della Forestale dalla pineta di Grotte.

All’accensione dell’albero presente Franco Miccichè, oggi sindaco della città dei Templi ma che, anche in precedenza si è prodigato ad acquistare gli addobbi ed illuminare l’albero di Natale.

“Continua il mio impegno per questa città. Come da tradizione è giusto che tutti gli agrigentini abbiano un albero di Natale come si deve”, ha detto il sindaco Miccichè. Nei giorni scorsi si sono accese le luminarie della Via Atenea.