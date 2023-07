Agrigento, consegnati i lavori di adeguamento sismico del Liceo scientifico “Leonardo”

Sono stati consegnati ieri, 13 luglio, i lavori relativi all’adeguamento antisismico impiantistico e funzionale del Liceo Scientifico “Leonardo”di Agrigento. L’intervento è finanziato dall’Unione europea nell’ambito dei progetti “Next Generation EU” per un importo complessivo di circa 8 milioni di euro. Sono previsti interventi sugli edifici esistenti ed in particolare si potrà finalmente riutilizzare anche il corpo di fabbrica che era stato precedentemente interdetto all’uso per delle carenze strutturali evidenziate dalle verifiche sismiche effettuate a cura dell’Ufficio Tecnico provinciale del Libero Consorzio di Agrigento. Gli adeguamenti strutturali saranno propedeutici all’adeguamento della funzionalità distributiva e dell’impiantistica che sarà rinnovata integralmente secondo le più recenti normative, anche europee.

Sono previsti anche degli interventi sulle aree esterne di pertinenza della scuola e adiacenti i corpi di fabbrica, che prevedono oltre al totale rinnovamento degli impianti sportivi a servizio esistenti, anche nuove piantumazioni con essenze arboree autoctone, nuove recinzioni e il potenziamento dell’illuminazione esterna. Tutti gli interventi saranno effettuati di concerto con la Soprintendenza di Agrigento nel rispetto delle normativa di tutela paesaggistica ed architettonica vigente.

La durata prevista contrattualmente è di 24 mesi naturali e consecutivi e pertanto i lavori saranno ultimati entro il 12 luglio 2025.