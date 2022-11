Agrigento, danneggiate due auto in centro città e San Leone

Vandali in azione ad Agrigento tra il centro cittadino ed il quartiere balneare di San Leone. Le autovetture di proprietà di impiegato sessantenne e di un operaio agrigentino sono state danneggiate con l’utilizzo di un oggetto appuntito.

Il primo episodio si è verificato in via Indipendenza Siciliana a San Leone. Qualcuno, forse utilizzando un chiodo, ha graffiato in più parti la carrozzeria del Suv di un impiegato. Il raid è stato compiuto durante la notte mentre l’uomo si trovava in casa.

Il secondo episodio, invece, in via Papa Luciani. La Fiat Bravo di un operaio è stata presa di mira da ignoti che hanno rigato il veicolo. Al via le indagini dei poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. I gesti sembrerebbero essere mirati.